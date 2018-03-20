Олімпік розглядає можливість будівництва нової бази
|Владислав Гельзін
Донецький Олімпік може покращити власну інфраструктуру.
Про це повідомив президент клубу Владислав Гельзін.
"Що стосується місця проведення домашніх матчів, то поки нам не відмовляють у стадіоні Динамо. Велике спасибі за це Ігорю Суркісу. Поки Олімпік продовжить грати там. Щоб кудись переїжджати, треба мати куди переїжджати", - підкреслив функціонер.
"Зараз розмовляємо про одне місце, де можемо запустити щось типу бази. Але поки ми не можемо точно сказати, у якому місті граємо на постійній основі. Тому не можемо будувати нові плани", - розповів президент.
"Сьогодні Олімпік у Києві, але в ньому не наш стадіон. Припустимо, побудуємо під Києвом базу, а потім доведеться їхати в інше місто. І що далі?" - цитує Гельзіна спортарена.
Нагадаємо, що стало відомо, яку суму Олімпік отримав від Слована за Моху.
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