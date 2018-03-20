Олімпік розглядає можливість будівництва нової бази

Владислав Гельзін

Донецький Олімпік може покращити власну інфраструктуру.

Про це повідомив президент клубу Владислав Гельзін.

"Що стосується місця проведення домашніх матчів, то поки нам не відмовляють у стадіоні Динамо. Велике спасибі за це Ігорю Суркісу. Поки Олімпік продовжить грати там. Щоб кудись переїжджати, треба мати куди переїжджати", - підкреслив функціонер.

"Зараз розмовляємо про одне місце, де можемо запустити щось типу бази. Але поки ми не можемо точно сказати, у якому місті граємо на постійній основі. Тому не можемо будувати нові плани", - розповів президент.

"Сьогодні Олімпік у Києві, але в ньому не наш стадіон. Припустимо, побудуємо під Києвом базу, а потім доведеться їхати в інше місто. І що далі?" - цитує Гельзіна спортарена.

Нагадаємо, що стало відомо, яку суму Олімпік отримав від Слована за Моху.