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146 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 18:34
Карпати зіграють у товариському дербі проти клубу Другої ліги
|Фото - ФК Карпати
Львівські Карпати під час паузи в матчах УПЛ проведуть спаринг з ФК Львовом.
Про це повідомляє офіційний сайт Карпат.
Матч заплановано на 24 березня на заміській базі клубу в Брюховичах.
Нагадаємо, що форвард Карпат пояснив, як змарнував гольовий момент.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій