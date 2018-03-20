Карпати зіграють у товариському дербі проти клубу Другої ліги

Фото - ФК Карпати

Львівські Карпати під час паузи в матчах УПЛ проведуть спаринг з ФК Львовом.

Про це повідомляє офіційний сайт Карпат.

Матч заплановано на 24 березня на заміській базі клубу в Брюховичах.

Нагадаємо, що форвард Карпат пояснив, як змарнував гольовий момент.