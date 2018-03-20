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157 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 19:20
Шевченко про конфлікт Хачеріді з Динамо: Це клубні справи
|Андрій Шевченко / ФФУ
Конфлікт захисника збірної України Євгена Хачеріді з київським Динамо не стосується національної команди.
Так вважає керманич синьо-жовтих Андрій Шевченко.
"Ми робили виклик на Женю ще перед усіма цими подіями. Ситуація в клубі відбулася буквально напередодні зборів. Це клубні справи, сподіваюся вони вирішаться. Як і всі, Женя повинен проявити себе на тренуваннях і, можливо, отримати шанс на місце в основі", - цитує Шевченка ФФУ.
Нагадаємо, що Шевченко незадоволений рівнем конкуренції в збірній.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій