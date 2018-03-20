Шевченко про конфлікт Хачеріді з Динамо: Це клубні справи

Андрій Шевченко / ФФУ

Конфлікт захисника збірної України Євгена Хачеріді з київським Динамо не стосується національної команди.

Так вважає керманич синьо-жовтих Андрій Шевченко.

"Ми робили виклик на Женю ще перед усіма цими подіями. Ситуація в клубі відбулася буквально напередодні зборів. Це клубні справи, сподіваюся вони вирішаться. Як і всі, Женя повинен проявити себе на тренуваннях і, можливо, отримати шанс на місце в основі", - цитує Шевченка ФФУ.

Нагадаємо, що Шевченко незадоволений рівнем конкуренції в збірній.