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179 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 17:58
Відкрите тренування збірної України в Харкові: відео онлайн-трансляція
|ОСК Металіст
О 18:00 на ОСК Металіст збірна України розпочне відкрите тренування.
Перед цим Шевченко провів прес-конференцію, на якій розповів, що незадоволений рівнем конкуренції в команді.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій