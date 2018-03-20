Відкрите тренування збірної України в Харкові: відео онлайн-трансляція

ОСК Металіст

О 18:00 на ОСК Металіст збірна України розпочне відкрите тренування.

Перед цим Шевченко провів прес-конференцію, на якій розповів, що незадоволений рівнем конкуренції в команді.