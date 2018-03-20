Захисник Динамо піде в оренду в тбіліське Динамо

Лука Лочошвілі

Оборонець київського Динамо Лука Лочошвілі піде в оренду в Динамо Тбілісі.

Про це повідомляє Динамо Киев от Шурика.

Відзначається, що грузинський захисник вже прибув у розташування клубу і приступив до тренувань.

19-річний футболіст влітку перейшов до київського клубу саме з грузинського Динамо.

Нагадаємо, що новачок Динамо розповів про життя в Києві.