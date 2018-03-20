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20.03.2018  19:38

Захисник Динамо піде в оренду в тбіліське Динамо

Лука Лочошвілі

Оборонець київського Динамо Лука Лочошвілі піде в оренду в Динамо Тбілісі.

Про це повідомляє Динамо Киев от Шурика.

Відзначається, що грузинський захисник вже прибув у розташування клубу і приступив до тренувань.

19-річний футболіст влітку перейшов до київського клубу саме з грузинського Динамо.

Нагадаємо, що новачок Динамо розповів про життя в Києві.





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