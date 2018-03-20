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425 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 19:38
Захисник Динамо піде в оренду в тбіліське Динамо
|Лука Лочошвілі
Оборонець київського Динамо Лука Лочошвілі піде в оренду в Динамо Тбілісі.
Про це повідомляє Динамо Киев от Шурика.
Відзначається, що грузинський захисник вже прибув у розташування клубу і приступив до тренувань.
19-річний футболіст влітку перейшов до київського клубу саме з грузинського Динамо.
Нагадаємо, що новачок Динамо розповів про життя в Києві.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій