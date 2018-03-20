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36 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 20:19
Роналду - найкращий гравець Португалії в 2017 році
|Кріштіану Роналду
Нападник Реала Кріштіану Роналду став найкращим португальским футболістом 2017 року.
Про це стало відомо на щорічній церемонії спортивної премії Quinas de Oro, заснованої Федерацією футболу Португалії.
Футболіст прибув на гала-концерт зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес.
Нагадаємо, що тренер Шахтаря Паулу Фонсека посів друге місце у номінації найкращий португальський тренер.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій