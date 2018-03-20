Роналду - найкращий гравець Португалії в 2017 році

Кріштіану Роналду

Нападник Реала Кріштіану Роналду став найкращим португальским футболістом 2017 року.

Про це стало відомо на щорічній церемонії спортивної премії Quinas de Oro, заснованої Федерацією футболу Португалії.

Футболіст прибув на гала-концерт зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес.

❤ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 19 Мар 2018 в 5:31 PDT

Нагадаємо, що тренер Шахтаря Паулу Фонсека посів друге місце у номінації найкращий португальський тренер.