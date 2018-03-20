Президент Олімпіка: Деяким нашим футболістам треба підшукати команду в Першій лізі

Владислав Гельзін

Президент донецького Олімпіка не дуже задоволений рівнем деяких футболістів команди.

Про це він розповів в інтерв'ю спортарені.

"Настрої подвійні. По-перше, звичайно, дуже прикро, що Олімпік не потрапив у верхню шістку. Але, по-друге, ми розуміємо, що з такою грою об'єктивно нам там рано бути", - вважає функціонер.

"Нехай хлопці, які зараз перебувають у нас в команді, самі оцінять свою мотивацію і ставлення до футболу. Якщо вони так будуть далі грати в другій шістці, то з низкою футболістів ми будемо взагалі прощатися", - сказав президент.

"Якщо подивитися в турнірну таблицю, то наш відрив у другій шістці, можливо, не їхня заслуга, а тих хлопців, які раніше грали і тягнули, а потім пішли взимку. Тому, можливо, деяким треба ще пошукати клуби в Першій лізі, а не в УПЛ", - додав Гельзін.

Нагадаємо, що Олімпік розглядає можливість будівництва нової бази.