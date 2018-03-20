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20.03.2018  21:19

Лікар Динамо першим в Україні отримав диплом ФІФА з футбольної медицини

Андрій Шморгун і Домагой Віда

Старший лікар київського Динамо Андрій Шморгун закінчив навчання під егідою ФІФА та отримав відповідний диплом першим в Україні.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Навчання проходило в онлайн-режимі і включало 42 модуля зі спортивної медицини.

"Навчання проходило на англійській мові і зайняло у мене близько півроку. Це дуже цікавий і корисний досвід. На цих курсах я отримав надзвичайно багато потрібної інформації. Крім того, диплом про успішне закінчення навчання дав мені можливість стати учасником кількох міжнародних футбольно-медичних організацій та асоціацій", - розповів фахівець.

"Спілкування з колегами з усієї Європи, Азії дозволяє обговорювати цікаві діагнози, ділитися досвідом і переймати щось у них. В цілому, ФІФА так організувала це навчання, щоб об'єднати всіх футбольних лікарів в єдине ціле. Для розвитку в професійному плані це навчання має дуже важливе значення", - запевнив Шморгун.

Нагадаємо, що лікар збірної Бразилії повідомив вражаючі терміни відновлення Неймара після травми.





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