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20.03.2018  21:37

Алієв: Я став тренером, бо було багато вільного часу, а як футбоіст команду не знайшов

Олександр Алієв

Олександр Алієв пояснив, чому погодився очолити аматорський ФК Хмельницький.

Про це він розповів в інтерв'ю footballhub.

"По-перше, через те, що я сидів удома, хоч і тренувався для себе. Було багато вільного часу, я люблю футбол і хотів чимось займатися. Чому ні? У мене не вийшло знайти команду в якості футболіста, тому відгукнувся на цю пропозицію", - розповів екс-динамівець.

"Мені цікаво почитати думки і відгуки в інтернеті, але особливої уваги на це не звертаю. Мені не звикати до критики, пам'ятаю, що писали вболівальники, коли я переходив із Динамо до Локомотива", - підкреслив Алієв.

"Потім закриваєш рот цим недоброзичливцям своєю роботою і результатами, що я і зробив, провівши рік у Локомотиві. Було б мені років 20, то, можливо, занурився б у себе і думав про це, а так я просто сміюся. Такий менталітет у наших людей, що ж зробиш", - сказав новоспечений тренер.

Нагадаємо, що на початку березня Алієв був у пошуках нової команди.





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