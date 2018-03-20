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219 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 21:56
Коноплянка і Ротань зіграли в тенісбол проти Зінченка й Малиновського. ВІДЕО
|Ротань і Коноплянка / ФФУ
Футболісти збірної України Євген Коноплянка, Руслан Ротань, Олександр Зінченко та Руслан Малиновський помірялися силами в тенісболі.
Ветерани зіграли проти молодих.
Перший сет виграли більш досвідчені. Саші й Руслану довелося пролазити під сіткою. Другий сет – за Зіною і Малиновським. Вони розстріляли п'яті точки Ротаня і Коно. А вирішальний третій сет виграли ветерани. Зінченку і Малиновському довелося прибирати корт швабрами.
Нагадаємо, що Шевченко прояснив долю Селезньова у збірній.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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