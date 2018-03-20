Сабо: Якщо так і далі буде, то Циганков надовго в Динамо не затримається
|Віктор Циганков
Молодий талант київського Динамо Віктор Циганков найближчим часом може зацікавити європейські клуби.
Так вважає екс-тренер киян Йожеф Сабо.
"Не знаю, кого крім нього зараз ще можна вибрати капітаном в Динамо. Віктор дійсно на це заслуговує, старається у кожній грі. Якщо все так і далі піде, то Циганков надовго в Динамо не затримається", - припускає фахівець.
"І його не треба буде тримати, як тримали Ярмоленка - дуже довго. Кращий чемпіонат для Віктора - АПЛ. У Бундеслізі й Примері нашим дуже важко зіграти. А в Англії і самі грають, і дають грати іншим", - підкреслив Йожеф Йожефович.
"Коли продавали Ярмоленка, я говорив, що йому не потрібен німецький чемпіонат - краще йти в Англію. І якщо Циганкова продавати, то краще в АПЛ", - цитує Сабо 1927.kiev.ua.
Нагадаємо, що Циганков вважає, що гучні перемоги клубу ще попереду.
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