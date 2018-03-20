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205 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.03.2018 23:51
Усейн Болт показав, як проходять його футбольні тренування. ВІДЕО
|Усейн Болт
Восьмиразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Усейн Болт хоче стати професійний футболістом.
Цього разу спринтер показав відео зі своїх футбольних тренувань.
Примітно, що протягом однохвилинного ролика Болт майже не торкався м'яча, хоча в одному з епізодів навіть забив гол головою.
Нагадаємо, що Болт зіграє в благодійному матчі на Олд Траффорд.
From day one they have always been telling me I can’t. #LetsGo #TeamBolt #AnythingIsPossible #DontThinkLimits pic.twitter.com/bQ3sB7XRCo— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 20 марта 2018 г.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій