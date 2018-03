Усейн Болт показав, як проходять його футбольні тренування. ВІДЕО

Восьмиразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Усейн Болт хоче стати професійний футболістом.

Цього разу спринтер показав відео зі своїх футбольних тренувань.

Примітно, що протягом однохвилинного ролика Болт майже не торкався м'яча, хоча в одному з епізодів навіть забив гол головою.

Нагадаємо, що Болт зіграє в благодійному матчі на Олд Траффорд.

From day one they have always been telling me I can’t. #LetsGo #TeamBolt #AnythingIsPossible #DontThinkLimits pic.twitter.com/bQ3sB7XRCo