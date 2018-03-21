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177 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 10:18
Селезньов відвідав тренування українських хокеїстів
|Євген Селезньов
Нападник Акхісар Беледіе Євген Селезньов відвідав тренування збірної України з хокею.
Про це написав агент футболіста Іван Пироженко.
"Після зимової Олімпіади, в українському спорті з'явилася велика конкуренція. Якщо не беруть до збірної України з футболу, забирають в збірну з хокею. Євген Селезньов в розташуванні колишньої збірної України з хокею. Талановита людина, талановита в усьому", - написав Пироженко.
Нагадаємо, 32-річний футболіст не викликаний до збірної України на спаринги з Саудівською Аравією і Японією.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій