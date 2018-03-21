Селезньов відвідав тренування українських хокеїстів

Євген Селезньов

Нападник Акхісар Беледіе Євген Селезньов відвідав тренування збірної України з хокею.

Про це написав агент футболіста Іван Пироженко.

"Після зимової Олімпіади, в українському спорті з'явилася велика конкуренція. Якщо не беруть до збірної України з футболу, забирають в збірну з хокею. Євген Селезньов в розташуванні колишньої збірної України з хокею. Талановита людина, талановита в усьому", - написав Пироженко.

Нагадаємо, 32-річний футболіст не викликаний до збірної України на спаринги з Саудівською Аравією і Японією.