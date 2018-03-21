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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
361 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 10:53
Матч еліт-раунду Євро-2018 Україна - Іспанія перенесено
21-го березня збірна України (U-17) розпочне виступ у вірішальній частині відбірного циклу Євро-2018 грою з Іспанією.
Як пише ФФУ, пройде за розкладом (початок — о 15.30), але у Брно, а не, як планувалося, в Оломоуці, де через погодні умови газон виявився не в найкращому стані у зв`язку з відсутністю підігріву.
Далі українці зустрінуться із Сербією (24 березня), а заключний матч проведуть проти Чехії (27 березня). Поєдинки відбудуться в містах Оломоуць та Простейов.
Як відомо, раніше стало відомо, яких футболістів запросив Кузнецов у лави юнацької збірної України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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