Матч еліт-раунду Євро-2018 Україна - Іспанія перенесено

21-го березня збірна України (U-17) розпочне виступ у вірішальній частині відбірного циклу Євро-2018 грою з Іспанією.

Як пише ФФУ, пройде за розкладом (початок — о 15.30), але у Брно, а не, як планувалося, в Оломоуці, де через погодні умови газон виявився не в найкращому стані у зв`язку з відсутністю підігріву.

Далі українці зустрінуться із Сербією (24 березня), а заключний матч проведуть проти Чехії (27 березня). Поєдинки відбудуться в містах Оломоуць та Простейов.

Як відомо, раніше стало відомо, яких футболістів запросив Кузнецов у лави юнацької збірної України.