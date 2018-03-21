Легендарний Рауль розпочинає тренерську кар'єру

Рауль

Екс-нападник Реала Рауль стане тренером.

Про це інформують іспанські ЗМІ.

40-річний іспанець в квітні отримає тренерську ліцензію, після чого очолить юнацьку команду (до 18 років) королівського клубу.

В якості гравця Рауль провів в Реалі 16 років, виступаючи за клуб з 1994 по 2010 рік.

Раніше була інформація, що Рауль призначений помічником генерального директора Реала.