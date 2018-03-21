СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
579 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 11:11
Легендарний Рауль розпочинає тренерську кар'єру
|Рауль
Екс-нападник Реала Рауль стане тренером.
Про це інформують іспанські ЗМІ.
40-річний іспанець в квітні отримає тренерську ліцензію, після чого очолить юнацьку команду (до 18 років) королівського клубу.
В якості гравця Рауль провів в Реалі 16 років, виступаючи за клуб з 1994 по 2010 рік.
Раніше була інформація, що Рауль призначений помічником генерального директора Реала.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій