Скаут Динамо допоможе збірній Хорватії перед ЧС-2018

Огнєн Вукоєвич

Скаут Динамо Огнен Вукоєвич був найнятий збірною Хорватії для того, щоб проаналізувати гру збірної Нігерії, яка стане першим суперником хорватів на ЧС-2018.

За повідомленням порталу sportsration.com, Вукоєвич відвідає матчі нігерійців з Польщею і Сербією, після чого відправить звіт тренерського штабу збірної Хорватії на чолі з Златко Даличем, пише Динамомания.

Як відомо, раніше Вукоєвич розповідав, що у збірній Хорватії панує не найкраща атмосфера.