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321 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 11:58
Скаут Динамо допоможе збірній Хорватії перед ЧС-2018
|Огнєн Вукоєвич
Скаут Динамо Огнен Вукоєвич був найнятий збірною Хорватії для того, щоб проаналізувати гру збірної Нігерії, яка стане першим суперником хорватів на ЧС-2018.
За повідомленням порталу sportsration.com, Вукоєвич відвідає матчі нігерійців з Польщею і Сербією, після чого відправить звіт тренерського штабу збірної Хорватії на чолі з Златко Даличем, пише Динамомания.
Як відомо, раніше Вукоєвич розповідав, що у збірній Хорватії панує не найкраща атмосфера.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій