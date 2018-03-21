Наставник Тоттенгема свого часу міг очолити Динамо

Маурісіо Почеттіно

Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно написав в своїй книзі "Дивний новий світ" про те, що в 2012 році з ним контактувало Динамо.

У своїй книзі Маурісіо Почетіно пише, що в період між роботою у Еспаньйолі та Саунтгемптоні(2012 рік), з ним контактували представники київського Динамо з пропозицією.😎🧐 Прихід аргентинця міг би змінити український футбол? — Роман Бебех (@roman_bebekh) 21 березня 2018 р.

Почеттіно зустрічався з офіційними представниками київського клубу і отримав пропозицію стати його головним тренером в кінці 2012 року.

Це було в період, коли він закінчив роботу в Еспаньолі і переходив в Саутгемптон.

Як відомо, у вересні 2012 року головним тренером Динамо став Олег Блохін.

Раніше була інформація, що Почеттіно провів переговори з керівництвом Барселони.