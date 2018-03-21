СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
337 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 12:55
Наставник Тоттенгема свого часу міг очолити Динамо
|Маурісіо Почеттіно
Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно написав в своїй книзі "Дивний новий світ" про те, що в 2012 році з ним контактувало Динамо.
У своїй книзі Маурісіо Почетіно пише, що в період між роботою у Еспаньйолі та Саунтгемптоні(2012 рік), з ним контактували представники київського Динамо з пропозицією.😎🧐 Прихід аргентинця міг би змінити український футбол?— Роман Бебех (@roman_bebekh) 21 березня 2018 р.
Почеттіно зустрічався з офіційними представниками київського клубу і отримав пропозицію стати його головним тренером в кінці 2012 року.
Це було в період, коли він закінчив роботу в Еспаньолі і переходив в Саутгемптон.
Як відомо, у вересні 2012 року головним тренером Динамо став Олег Блохін.
Раніше була інформація, що Почеттіно провів переговори з керівництвом Барселони.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій