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21.03.2018  16:11

Тренер Маріуполя висловився щодо майбутньої зустрічі із Динамо

 

У Маріуполі із нетерпінням очікують приїзду Динамо на календарний матч першості УПЛ та готові надати киянам комфортні умови перебування.

Про це заявив головний тренер маріупольців Олександр Бабич, коментуючи майбутню зустріч у рамках 25-го туру 1 квітня

"Чи готове Динамо приїхати? Начебто все нормально, все на рівні. Все так само, як і з Зорею було: вони приїдуть, їх повинні зустріти, провести. Начебто я навіть чув, що кияни забронювали готель в Маріуполі. збирається і дубль приїхати", - розповів Бабич.

"Думаю, це буде свято футболу для вболівальників. Дай Бог буде ще хороша погода, збереться повний стадіон. Це буде більше, ніж просто матч", - цитує керманича Маріуполя UA-Футбол.

Раніше про бронювання готелю динамівцями повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Також про те, що Динамо все-таки приїде розповів і екс-голкіпер киян, а нині гравець Маріуполя Рустам Худжамов.





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