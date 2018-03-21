Тренер Маріуполя висловився щодо майбутньої зустрічі із Динамо
У Маріуполі із нетерпінням очікують приїзду Динамо на календарний матч першості УПЛ та готові надати киянам комфортні умови перебування.
Про це заявив головний тренер маріупольців Олександр Бабич, коментуючи майбутню зустріч у рамках 25-го туру 1 квітня.
"Чи готове Динамо приїхати? Начебто все нормально, все на рівні. Все так само, як і з Зорею було: вони приїдуть, їх повинні зустріти, провести. Начебто я навіть чув, що кияни забронювали готель в Маріуполі. збирається і дубль приїхати", - розповів Бабич.
"Думаю, це буде свято футболу для вболівальників. Дай Бог буде ще хороша погода, збереться повний стадіон. Це буде більше, ніж просто матч", - цитує керманича Маріуполя UA-Футбол.
Раніше про бронювання готелю динамівцями повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Також про те, що Динамо все-таки приїде розповів і екс-голкіпер киян, а нині гравець Маріуполя Рустам Худжамов.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій