Гравець збірної України: Якщо отримаємо виклик у молодіжку, залюбки допоможемо команді

Микола Матвієнко (у центрі)/zbirna.com

Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко готовий відправитися у розташування молодіжки.

Про це він розповів в інтерв'ю.

"Чи готовий поїхати у лави молодіжки? Звісно. У національній команді зараз багато хлопців з молодіжки, і ми особливо не поділяємо ці колективи. Все-таки це теж збірна нашої країни. Та й матч там буде дуже важливий. В Англії не можна програвати ні в якому разі", - цитує Матвієнка zbirna.com.

Нагадаємо, напередодні молодіжна збірна України відправилася у Словенію, де проведе спаринг із ровесниками у рамках підготовки до гри кваліфікації Євро-2019 із Англією.

Як відомо, у двох останніх матчах відбору на Євро-2019 молодіжка поступилася Англії (0:2) у Києві і на виїзді перемогла Шотландію (0:2).

Після п'яти матчів в активі команди Олександра Головка 8 очок. Синьо-жовті йдуть третіми, відстаючи від Нідерландів лише за різницею забитих та пропущених. Лідирує у групі 4 збірна Англії, в активі якої 13 пунктів.