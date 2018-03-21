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126 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 17:43
Екс-гравець збірної Іспанії може отримати значний строк за податкові махінації
У колишнього гравця збірної Іспанії Хабі Алонсо може виникнути серйозні проблеми через махінації із податковими виплатами.
Повідомляється, що Мадридська прокуратура вимагає для Алонсо п'ять років позбавлення волі.. За даними джерела, в справі Алонсо виявлені три епізоди порушень закону, пише El Pais.
У період з 2010 по 2012 рік Хабі Алонсо обдурив податкові органи Іспанії на два мільйони євро. Гравець використав підставну компанію для управління правами на використання свого образу.
Раніше повідомлялося, що проблеми із податковими виплатами виникли у форварда Реала Криштіану Роналду.
Пізніше Роналду спростував подібну інформацію, назвавши її брехливою.
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