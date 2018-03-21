Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
173 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
21.03.2018  17:58

Збірна України (U-19) зіграла внічию із шведами на старті еліт-раунду кваліфікації Євро-2018

 Олександр Петраков/ФФУ

Юніорська збірна України (вік гравців до 19 років) розійшлася миром із Швецією у першому матчі еліт-раунду добору на Євро-2019. 

У поєдинку, який відбувся у румунському Плоєшті, футболісти так і не змогли відкрити рахунок - 0:0. 

Зазначимо, що за весь матч підопічні Олександра Петракова завдали лише два удари по воротах, з них жодного у рамку.

В іншому матчі групи 4 Румунія зіграє із Сербією.  

24 березня на Україну чекає двобій із сербами, а 27 березня матч проти господарів турніру румунів.

Чемпіонат Європи-2018

Юніорські збірні (U-19)

Кваліфікація

Еліт-раунд

Група 4

1-й тур

21 березня

Швеція - Україна - 0:0

Зазначимо, що в еліт-раунді 28 збірних у семи квартетах визначатимуть між собою сімох учасників, які приєднаються на континентальному форумі до господарів - фінів. До фінальної частини вийдуть лише переможці груп. Фінальна частина першості Європи відбудеться у липні.

Нагадаємо, що у першому раунді кваліфікації Євро-2018 українці виграли свою групу

Раніше була інформація, що ФФУ продовжила контракт із Петраковим.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
18:33
Футбол. Талановитим українцем цікавиться Ювентус
18:21
Біатлон. Стало відомо, коли визначиться доля тренера чоловічої збірної України
17:58
Футбол. Збірна України (U-19) зіграла внічию із шведами на старті еліт-раунду кваліфікації Євро-2018
17:43
Футбол. Екс-гравець збірної Іспанії може отримати значний строк за податкові махінації
17:23
Олімпіада. Український паралімпієць розповів про свій шлях до успіху
16:58
Футбол. Гравець збірної України: Якщо отримаємо виклик у молодіжку, залюбки допоможемо команді
16:34
Футбол. Волинь підсилилася гравцем із досвідом виступів у Прем'єр-лізі
16:11
Футбол. Тренер Маріуполя висловився щодо майбутньої зустрічі із Динамо
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!