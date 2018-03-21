Збірна України (U-19) зіграла внічию із шведами на старті еліт-раунду кваліфікації Євро-2018
|Олександр Петраков/ФФУ
Юніорська збірна України (вік гравців до 19 років) розійшлася миром із Швецією у першому матчі еліт-раунду добору на Євро-2019.
У поєдинку, який відбувся у румунському Плоєшті, футболісти так і не змогли відкрити рахунок - 0:0.
Зазначимо, що за весь матч підопічні Олександра Петракова завдали лише два удари по воротах, з них жодного у рамку.
В іншому матчі групи 4 Румунія зіграє із Сербією.
24 березня на Україну чекає двобій із сербами, а 27 березня матч проти господарів турніру румунів.
Чемпіонат Європи-2018
Юніорські збірні (U-19)
Кваліфікація
Еліт-раунд
Група 4
1-й тур
21 березня
Швеція - Україна - 0:0
Зазначимо, що в еліт-раунді 28 збірних у семи квартетах визначатимуть між собою сімох учасників, які приєднаються на континентальному форумі до господарів - фінів. До фінальної частини вийдуть лише переможці груп. Фінальна частина першості Європи відбудеться у липні.
Нагадаємо, що у першому раунді кваліфікації Євро-2018 українці виграли свою групу.
Раніше була інформація, що ФФУ продовжила контракт із Петраковим.
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