Збірна України (U-19) зіграла внічию із шведами на старті еліт-раунду кваліфікації Євро-2018

Олександр Петраков/ФФУ

Юніорська збірна України (вік гравців до 19 років) розійшлася миром із Швецією у першому матчі еліт-раунду добору на Євро-2019.

У поєдинку, який відбувся у румунському Плоєшті, футболісти так і не змогли відкрити рахунок - 0:0.

Зазначимо, що за весь матч підопічні Олександра Петракова завдали лише два удари по воротах, з них жодного у рамку.

В іншому матчі групи 4 Румунія зіграє із Сербією.

24 березня на Україну чекає двобій із сербами, а 27 березня матч проти господарів турніру румунів.

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Кваліфікація

Еліт-раунд

Група 4

1-й тур

21 березня

Швеція - Україна - 0:0

Зазначимо, що в еліт-раунді 28 збірних у семи квартетах визначатимуть між собою сімох учасників, які приєднаються на континентальному форумі до господарів - фінів. До фінальної частини вийдуть лише переможці груп. Фінальна частина першості Європи відбудеться у липні.

Нагадаємо, що у першому раунді кваліфікації Євро-2018 українці виграли свою групу.

Раніше була інформація, що ФФУ продовжила контракт із Петраковим.