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202 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 19:58
Зінченко: Готовий грати на тій позиції, де бачить мене Шевченко
Номінальний півзахисник Олександр Зінченко, який у Манчестер Сіті грає на позиції лівого захисника, у збірній України готовий діяти будь-де.
Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Футбол.
"Я готовий зіграти на тій позиції, де мене бачить тренер. Ми почали підготовку до наступного суперника і практично розібрали його. Попереду належить провести аналіз, однак ми вже готуємо деякі тактичні завдання", - цитує 21-річного футболіста СпортАрена.
Нагадаємо, збірна України зіграє проти Саудівської Аравії 23 березня в Іспанії, а потім перебереться в Бельгію, де 27 березня зустрінеться з Японією.
Раніше Шевченко розповів про те, як він обговорював Зінченка із Хосепом Гвардіолою.
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