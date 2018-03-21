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21.03.2018  19:58

Зінченко: Готовий грати на тій позиції, де бачить мене Шевченко

 

Номінальний півзахисник Олександр Зінченко, який у Манчестер Сіті грає на позиції лівого захисника, у збірній України готовий діяти будь-де. 

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Футбол. 

"Я готовий зіграти на тій позиції, де мене бачить тренер. Ми почали підготовку до наступного суперника і практично розібрали його. Попереду належить провести аналіз, однак ми вже готуємо деякі тактичні завдання", - цитує 21-річного футболіста СпортАрена.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Саудівської Аравії 23 березня в Іспанії, а потім перебереться в Бельгію, де 27 березня зустрінеться з Японією.

Раніше Шевченко розповів про те, як він обговорював Зінченка із Хосепом Гвардіолою.





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