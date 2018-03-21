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21.03.2018  21:45

Ветеран Зорі збирається влітку завершити кар'єру футболіста

 Желько Любенович/ФК Зоря

36-річний сербський півзахисник Зорі Желько Любенович влітку збирається завершити кар'єру.

Про це атакувальний гравець розповів в ефірі телеканалу Футбол. 

"Я вирішив влітку закінчити кар'єру. Думаю, прийшов час закінчувати. Спасибі керівництву Зорі і звичайно тренеру Вернибуду, що пішли мені назустріч і дозволили як грати, так і вчитися на тренерських курсах", - каже Любенович.

"Якщо чесно, здоров'я дозволяє грати ще пару років точно, але я бачу, що останнім часом дуже мало граю, не потраплю до складу і, думаю, мій час минув. Зараз грає багато молодих футболістів, швидких футболістів, це їхній час, а не мій. Так що я вирішив закінчити", - цитує серба football.ua.

Додамо, що Любенович прийшов у Зорю в 2012 році. За цей час він провів у футболці команди 163 поєдинки, забив у них 27 голів та віддав 21 передачу. 

У нинішньому сезоні на його рахунку всього 7 поєдинків.

Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня 2017 року Любенович досяг відмітки 300 матчів у Прем'єр-лізі України.





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