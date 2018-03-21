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527 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 21:59
Гравець, який колись ставив на коліна Шахтар, продовжить кар'єру у Другій лізі
|Редван Мемешев
Колишній атакувальний хавбек Волині Редван Мемешев продовжить кар'єру в СК Дніпро-1.
Про це повідомляє СпортАрена.
Екс-гравець Волині та молодіжної збірної України пройшов медогляд у команді Дмитра Михайленка та найближчим часом підпише контракт.
Останнім клубом Мемешева були Карпати, проте футболіст залишив їх у листопаді, отримавши статус вільного агента.
У зимову паузу він був на перегляді у Польщі, а також у Чорноморці.
Нагадаємо, що у сезоні-2013/14 дубль Мемешева приніс несподівану перемогу Волині над Шахтарем (2:0).
Як відомо, СК Дніпро-1 зустрінеться із Динамо у півфіналі Кубку України.
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