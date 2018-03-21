Гравець, який колись ставив на коліна Шахтар, продовжить кар'єру у Другій лізі

Редван Мемешев

Колишній атакувальний хавбек Волині Редван Мемешев продовжить кар'єру в СК Дніпро-1.

Про це повідомляє СпортАрена.

Екс-гравець Волині та молодіжної збірної України пройшов медогляд у команді Дмитра Михайленка та найближчим часом підпише контракт.

Останнім клубом Мемешева були Карпати, проте футболіст залишив їх у листопаді, отримавши статус вільного агента.

У зимову паузу він був на перегляді у Польщі, а також у Чорноморці.

Нагадаємо, що у сезоні-2013/14 дубль Мемешева приніс несподівану перемогу Волині над Шахтарем (2:0).

Як відомо, СК Дніпро-1 зустрінеться із Динамо у півфіналі Кубку України.