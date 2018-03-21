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21.03.2018  21:59

Гравець, який колись ставив на коліна Шахтар, продовжить кар'єру у Другій лізі

 Редван Мемешев

Колишній атакувальний хавбек Волині Редван Мемешев продовжить кар'єру в СК Дніпро-1. 

Про це повідомляє СпортАрена.

Екс-гравець Волині та молодіжної збірної України пройшов медогляд у команді Дмитра Михайленка та найближчим часом підпише контракт. 

Останнім клубом Мемешева були Карпати, проте футболіст залишив їх у листопаді, отримавши статус вільного агента. 

У зимову паузу він був на перегляді у Польщі, а також у Чорноморці. 

Нагадаємо, що у сезоні-2013/14 дубль Мемешева приніс несподівану перемогу Волині над Шахтарем (2:0). 

Як відомо, СК Дніпро-1 зустрінеться із Динамо у півфіналі Кубку України.





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