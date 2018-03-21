СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
162 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 22:22
Реал зробить рекордну пропозицію щодо футболіста Роми
|Аліссон/asroma.com
Воротар Роми Аліссон може влітку перейти у Реал.
Королівський клуб готовий викласти за основного голкіпера збірної Бразилії 60 мільйонів євро та запропонувати йому зарплату 5 мільйонів на рік.
Зазначимо, що це буде рекордна сума за воротаря в історії іспанського клубу.
Трансфер Аліссона буде напряму залежати від ситуації із трансфером із Манчестер Юнайтед іспанського голкіпера Давіда де Хеа. У будь-якому разі, влітку мадридці мають намір знайти заміну 31-річному Кейлору Навасу, який перейшов у Реал після вдалого для Коста-Ріки мундіалю у 2014 році.
Раніше повідомлялося, що влітку Реал має серйозні наміри щодо бразильця Неймара.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій