Реал зробить рекордну пропозицію щодо футболіста Роми

Аліссон/asroma.com

Воротар Роми Аліссон може влітку перейти у Реал.

Королівський клуб готовий викласти за основного голкіпера збірної Бразилії 60 мільйонів євро та запропонувати йому зарплату 5 мільйонів на рік.

Зазначимо, що це буде рекордна сума за воротаря в історії іспанського клубу.

Трансфер Аліссона буде напряму залежати від ситуації із трансфером із Манчестер Юнайтед іспанського голкіпера Давіда де Хеа. У будь-якому разі, влітку мадридці мають намір знайти заміну 31-річному Кейлору Навасу, який перейшов у Реал після вдалого для Коста-Ріки мундіалю у 2014 році.

Раніше повідомлялося, що влітку Реал має серйозні наміри щодо бразильця Неймара.