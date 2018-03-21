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21.03.2018  22:22

Реал зробить рекордну пропозицію щодо футболіста Роми

 Аліссон/asroma.com

Воротар Роми Аліссон може влітку перейти у Реал. 

Королівський клуб готовий викласти за основного голкіпера збірної Бразилії 60 мільйонів євро та запропонувати йому зарплату 5 мільйонів на рік. 

Зазначимо, що це буде рекордна сума за воротаря в історії іспанського клубу. 

Трансфер Аліссона буде напряму залежати від ситуації із трансфером із Манчестер Юнайтед іспанського голкіпера Давіда де Хеа. У будь-якому разі, влітку мадридці мають намір знайти заміну 31-річному Кейлору Навасу, який перейшов у Реал після вдалого для Коста-Ріки мундіалю у 2014 році. 

Раніше повідомлялося, що влітку Реал має серйозні наміри щодо бразильця Неймара.





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