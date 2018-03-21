Алієв дебютував у ролі головного тренера, його команда перемогла. ВІДЕО

Олександр Алієв/Новини Хмельницького

Екс-гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв дебютував на тренерській роботі.

Його ФК Хмельницький здобув перемогу 3:1 над Нивою із Теребовлі у рамках товариського матчу.

Цікаво, що Нива - один із конкурентів ФК Хмельницький у першості серед аматорів у групі 1.

"Головне, що перемогли. Результатом задоволений, трохи невдоволений якістю гри. Будемо працювати до першого офіційного матчу, а там будемо намагатися не повторювати помилок", - заявив після гри Алієв.

"Найголовніше, що хлопці чують мене та розуміють те, що я від них вимагаю", - додав Алієв.

Нагадаємо, раніше Алієв розповів, чому він вирішив перейти на тренерську роботу.