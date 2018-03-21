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401 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 22:44
Алієв дебютував у ролі головного тренера, його команда перемогла. ВІДЕО
|Олександр Алієв/Новини Хмельницького
Екс-гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв дебютував на тренерській роботі.
Його ФК Хмельницький здобув перемогу 3:1 над Нивою із Теребовлі у рамках товариського матчу.
Цікаво, що Нива - один із конкурентів ФК Хмельницький у першості серед аматорів у групі 1.
"Головне, що перемогли. Результатом задоволений, трохи невдоволений якістю гри. Будемо працювати до першого офіційного матчу, а там будемо намагатися не повторювати помилок", - заявив після гри Алієв.
"Найголовніше, що хлопці чують мене та розуміють те, що я від них вимагаю", - додав Алієв.
Нагадаємо, раніше Алієв розповів, чому він вирішив перейти на тренерську роботу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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