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502 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 22:59
Футболісту Шахтаря у збірній Бразилії дістався номер Неймара
Через травму лідер збірної Бразилії Неймар пропустить два контрольних поєдинки своєї команди у березні.
Так, нападник ПСЖ не зіграє проти Росії 23 березня та Німеччини 27-го числа. Його 10-й номер щонайменше на ці два матчі дістався центрхаву Шахтаря Фреду.
Також стало відомо, що ще двоє представників української команди - Тайсон та Ісмаїлі отримали відповідно під 24-м та 6-м номерами, пише СпортАрена.
Додамо, що для Ісмаїлі це буде дебют у бразильській команді.
Раніше Фред розповів, що він хоче виступати в англійській Прем'єр-лізі.
Також раніше у мережі розмістили фото нової форми збірної Бразилії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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