Футболісту Шахтаря у збірній Бразилії дістався номер Неймара

Через травму лідер збірної Бразилії Неймар пропустить два контрольних поєдинки своєї команди у березні.

Так, нападник ПСЖ не зіграє проти Росії 23 березня та Німеччини 27-го числа. Його 10-й номер щонайменше на ці два матчі дістався центрхаву Шахтаря Фреду.

Також стало відомо, що ще двоє представників української команди - Тайсон та Ісмаїлі отримали відповідно під 24-м та 6-м номерами, пише СпортАрена.

Додамо, що для Ісмаїлі це буде дебют у бразильській команді.

Раніше Фред розповів, що він хоче виступати в англійській Прем'єр-лізі.

Також раніше у мережі розмістили фото нової форми збірної Бразилії.