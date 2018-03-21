Воротар Динамо відреагував на образливі заяви Мілевського

Денис Бойко/ФК Динамо

Воротар Динамо Денис Бойко не хоче вступати у словесні баталії із екс-гравцем киян та збірної України Артемом Мілевським.

Бойко відреагував на образи Мілевського, який назвав його "щуром" під час дискусії в одній із соцмереж.

"Немає сенсу це обговорювати. У кожного своя думка. Нехай це залишиться на його совісті. Не хочу, щоб він піарився за рахунок цього", - заявив Бойко у програмі FootballHub.

"Написав і написав. Ми проїхали цю ситуацію, нехай і далі пише все, що хочеться", - цитує динамівського воротаря football.ua.

Нагадаємо, Бойко отримав виклик у збірну України.