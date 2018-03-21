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809 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.03.2018 23:52
Воротар Динамо відреагував на образливі заяви Мілевського
|Денис Бойко/ФК Динамо
Воротар Динамо Денис Бойко не хоче вступати у словесні баталії із екс-гравцем киян та збірної України Артемом Мілевським.
Бойко відреагував на образи Мілевського, який назвав його "щуром" під час дискусії в одній із соцмереж.
"Немає сенсу це обговорювати. У кожного своя думка. Нехай це залишиться на його совісті. Не хочу, щоб він піарився за рахунок цього", - заявив Бойко у програмі FootballHub.
"Написав і написав. Ми проїхали цю ситуацію, нехай і далі пише все, що хочеться", - цитує динамівського воротаря football.ua.
Нагадаємо, Бойко отримав виклик у збірну України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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