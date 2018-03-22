СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
555 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 08:39
Збірна України прибула до Іспанії
Збірна України прилетіла до Іспанії, де зіграє проти Саудівської Аравії.
Збірна🇺🇦 прибула до Іспанії!️#МиЗбірна pic.twitter.com/DjzXiUSLEB— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 21 березня 2018 р.
Матч відбудеться завтра, 23 березня. Початок - о 21.00.
Як відомо, 27-го березня Україна зіграє проти Японії в Бельгії.
Раніше була інформація, що Саудівська Аравія назвала футболістів, які готуються до гри з Україною.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій