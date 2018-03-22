Збірна України прибула до Іспанії

Збірна України прилетіла до Іспанії, де зіграє проти Саудівської Аравії.

Матч відбудеться завтра, 23 березня. Початок - о 21.00.

Як відомо, 27-го березня Україна зіграє проти Японії в Бельгії.

Раніше була інформація, що Саудівська Аравія назвала футболістів, які готуються до гри з Україною.