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618 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 08:52
Екс-захисник Шахтаря вирішив стати тренером
|Олександр Кучер
Захисник Кайсеріспор Олександр Кучер пішов вчитися на тренерські курси.
Про це Футбол 1 розповів сам екс-футболіст Шахтаря.
"Це щось нове для мене, хочеться дізнатися побільше. Тут читають досвідчені фахівці. Бути досвідченим гравцем це одне, а хорошим тренером - зовсім інше", - сказав він.
"Багато футболістів намагаються стати тренерами, буду старатися - може вийде", - зазначив Кучер.
Як відомо, раніше Кучер продовжив контракт з Кайсеріспором.
Також повідомлялося, що Шевченко не довикликав Кучера до збірної.
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