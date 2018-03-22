Екс-захисник Шахтаря вирішив стати тренером

Олександр Кучер

Захисник Кайсеріспор Олександр Кучер пішов вчитися на тренерські курси.

Про це Футбол 1 розповів сам екс-футболіст Шахтаря.

"Це щось нове для мене, хочеться дізнатися побільше. Тут читають досвідчені фахівці. Бути досвідченим гравцем це одне, а хорошим тренером - зовсім інше", - сказав він.

"Багато футболістів намагаються стати тренерами, буду старатися - може вийде", - зазначив Кучер.

Як відомо, раніше Кучер продовжив контракт з Кайсеріспором.

Також повідомлялося, що Шевченко не довикликав Кучера до збірної.