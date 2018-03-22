Півзахисники Шахтрая лідирують в Лізі чемпіонів за цікавим показником

Фред і Степаненко

Два півзахисника Шахтаря входять в трійку гравців, що пробігли найбільшу дистанцію у 8 матчах сезону Ліги чемпіонів.

Фред лідирує за цим показником (94 458 метрів за 720 хвилин), а Тарас Степаненко займає третє місце - 89 251 м за 684 хвилини.

На другій сходинці розташувався хавбек Челсі Сеск Фабрегас - 92 253 м за 691 хвилину.

Нагадаємо, Шахтар за сумою двох матчів програв Ромі в 1/8 фіналу турніру.