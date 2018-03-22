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156 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 09:36
Півзахисники Шахтрая лідирують в Лізі чемпіонів за цікавим показником
|Фред і Степаненко
Два півзахисника Шахтаря входять в трійку гравців, що пробігли найбільшу дистанцію у 8 матчах сезону Ліги чемпіонів.
Фред лідирує за цим показником (94 458 метрів за 720 хвилин), а Тарас Степаненко займає третє місце - 89 251 м за 684 хвилини.
На другій сходинці розташувався хавбек Челсі Сеск Фабрегас - 92 253 м за 691 хвилину.
Нагадаємо, Шахтар за сумою двох матчів програв Ромі в 1/8 фіналу турніру.
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