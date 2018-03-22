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705 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 09:56
Стала відома причина конфлікту між Погба і Моуріньо
|Жозе Моуріньо і Поль Погба
В Англії назвали причину конфлікту між півзахисником Манчестер Юнайтед Полем Погба і головним тренером клубу Жозе Моуріньо.
Як повідомляє Mirror, після матчу 30-го туру чемпіонату Англії між манкуніанцям і Ліверпулем, Моуріньо давав післяматчеве інтерв'ю. У момент розмови тренера з журналістом Погба підійшов до Моуріньо, потиснув йому руку, а також спробував привернути його увагу.
Португальський фахівець розцінив дії Погба як прояв неповаги. У наступних матчах хавбек став отримувати набагато менше ігрового часу, пише Soccernews.ru.
Раніше була інформація, що лідери Манчестер Юнайтед незадоволені тим, що Моуріньо безпідставно критикує їхнього партнера.
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