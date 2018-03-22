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22.03.2018  09:56

Стала відома причина конфлікту між Погба і Моуріньо

Жозе Моуріньо і Поль Погба

В Англії назвали причину конфлікту між півзахисником Манчестер Юнайтед Полем Погба і головним тренером клубу Жозе Моуріньо.

Як повідомляє Mirror, після матчу 30-го туру чемпіонату Англії між манкуніанцям і Ліверпулем, Моуріньо давав післяматчеве інтерв'ю. У момент розмови тренера з журналістом Погба підійшов до Моуріньо, потиснув йому руку, а також спробував привернути його увагу.

Португальський фахівець розцінив дії Погба як прояв неповаги. У наступних матчах хавбек став отримувати набагато менше ігрового часу, пише Soccernews.ru.

Раніше була інформація, що лідери Манчестер Юнайтед незадоволені тим, що Моуріньо безпідставно критикує їхнього партнера.





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