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22.03.2018  10:14

Новим тренером Ярмоленко може стати відомий швейцарський фахівець

Люсьєн Фавр

Головний тренер Ніцци Люсьєн Фавр привернув увагу клубів німецької Бундесліги і може покинути свою посаду.

За інформацією Sport Bild, в запрошенні швейцарського фахівця зацікавлені мюнхенська Баварія і дортмундська Боруссія.

Обидва клуби перебувають у пошуку відповідного кандидата на посаду головного тренера - Баварію після закінчення сезону залишить Юпп Хайнкес, а в Боруссії сумніваються, чи варто пропонувати Петеру Штегеру пролонгацію контракту, пише 
Чемпионат.com.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко близький до повернення в загальну групу.





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