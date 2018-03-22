Новим тренером Ярмоленко може стати відомий швейцарський фахівець

Люсьєн Фавр

Головний тренер Ніцци Люсьєн Фавр привернув увагу клубів німецької Бундесліги і може покинути свою посаду.

За інформацією Sport Bild, в запрошенні швейцарського фахівця зацікавлені мюнхенська Баварія і дортмундська Боруссія.

Обидва клуби перебувають у пошуку відповідного кандидата на посаду головного тренера - Баварію після закінчення сезону залишить Юпп Хайнкес, а в Боруссії сумніваються, чи варто пропонувати Петеру Штегеру пролонгацію контракту, пише

Чемпионат.com.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко близький до повернення в загальну групу.