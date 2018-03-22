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584 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 10:14
Новим тренером Ярмоленко може стати відомий швейцарський фахівець
|Люсьєн Фавр
Головний тренер Ніцци Люсьєн Фавр привернув увагу клубів німецької Бундесліги і може покинути свою посаду.
За інформацією Sport Bild, в запрошенні швейцарського фахівця зацікавлені мюнхенська Баварія і дортмундська Боруссія.
Обидва клуби перебувають у пошуку відповідного кандидата на посаду головного тренера - Баварію після закінчення сезону залишить Юпп Хайнкес, а в Боруссії сумніваються, чи варто пропонувати Петеру Штегеру пролонгацію контракту, пише
Чемпионат.com.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко близький до повернення в загальну групу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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