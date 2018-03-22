Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
38 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
22.03.2018  10:27

Двоє гравців Олімпіка повернулися в загальну групу

Сергій Кулинич

Одразу двоє футболістів Олімпіка відновились від пошкоджень та повернулися до тренувань з командою.

Захисник Сергій Кулинич і хавбек Владислав Хомутов розпочали тренуватися з командою, повідомляє офіційний сайт Олімпіка.

Востаннє Хомутов і Кулинич виходили на поле ще 4-го березня в матчі проти Маріуполя, де й отримали ушкодження.

Раніше була інформація, що Олімпік розглядає можливість будівництва нової бази.

Також повідомлялося, що гравці Олімпіка будуть покарані за поразку від Зірки.





Читай також
Президент Олімпіка: Деяким нашим футболістам треба підшукати команду в Першій лізі
Олімпік розглядає можливість будівництва нової бази
Олімпік переглядає бразильського гравця
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
11:51
Футбол. Батько Луніна про інтерес Ювентуса: Що буде далі поки рано говорити
11:29
Футбол. Збірна України перенесла передматчеве тренування в Іспанії
11:13
Футбол. ПСЖ намагається переманити Зідана?
10:44
Футбол. Барселона не хоче відпускати Іньєсту
10:27
Футбол. Двоє гравців Олімпіка повернулися в загальну групу
10:14
Футбол. Новим тренером Ярмоленка може стати відомий швейцарський фахівець
09:56
Футбол. Стала відома причина конфлікту між Погба і Моуріньо
09:36
Футбол. Півзахисники Шахтрая лідирують в Лізі чемпіонів за цікавим показником
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!