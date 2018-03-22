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38 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 10:27
Двоє гравців Олімпіка повернулися в загальну групу
|Сергій Кулинич
Одразу двоє футболістів Олімпіка відновились від пошкоджень та повернулися до тренувань з командою.
Захисник Сергій Кулинич і хавбек Владислав Хомутов розпочали тренуватися з командою, повідомляє офіційний сайт Олімпіка.
Востаннє Хомутов і Кулинич виходили на поле ще 4-го березня в матчі проти Маріуполя, де й отримали ушкодження.
Раніше була інформація, що Олімпік розглядає можливість будівництва нової бази.
Також повідомлялося, що гравці Олімпіка будуть покарані за поразку від Зірки.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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