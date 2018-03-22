Двоє гравців Олімпіка повернулися в загальну групу

Сергій Кулинич

Одразу двоє футболістів Олімпіка відновились від пошкоджень та повернулися до тренувань з командою.

Захисник Сергій Кулинич і хавбек Владислав Хомутов розпочали тренуватися з командою, повідомляє офіційний сайт Олімпіка.

Востаннє Хомутов і Кулинич виходили на поле ще 4-го березня в матчі проти Маріуполя, де й отримали ушкодження.

Раніше була інформація, що Олімпік розглядає можливість будівництва нової бази.

Також повідомлялося, що гравці .