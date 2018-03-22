Барселона не хоче відпускати Іньєсту

Андрес Іньєста

Барселона розраховує зберегти в своєму складі капітана команди Андреса Іньєсту.

Як повідомляє Sport.es, під час паузи, викликаної матчами національних збірних, президент "синьо-гранатових" Жозеп Бартомеу, а також головний тренер Ернесто Вальверде спробують умовити 33-річного футболіста залишитися в команді, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що Іньєста може в літнє трансферне вікно перейти в китайський клуб Тянцзінь Цюаньцзянь, який готовий платити гравцеві 35 мільйонів євро в рік.