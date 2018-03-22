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163 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 10:44
Барселона не хоче відпускати Іньєсту
|Андрес Іньєста
Барселона розраховує зберегти в своєму складі капітана команди Андреса Іньєсту.
Як повідомляє Sport.es, під час паузи, викликаної матчами національних збірних, президент "синьо-гранатових" Жозеп Бартомеу, а також головний тренер Ернесто Вальверде спробують умовити 33-річного футболіста залишитися в команді, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що Іньєста може в літнє трансферне вікно перейти в китайський клуб Тянцзінь Цюаньцзянь, який готовий платити гравцеві 35 мільйонів євро в рік.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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