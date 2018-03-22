СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 13:58
Ісмаїлі: Тренери збірної Бразилії дозволили почуватися, як удома
|Ісмаїлі / footboom
Захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі радий виклику до національної збірної Бразилії.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
"Я дуже радий цій можливості. Кожен із нас дійсно горить бажанням захищати кольори своєї країни. Зараз моя мрія здійснюється, і я хочу по максимуму використовувати момент, який переживаю", - сказав бразилець.
"Прийняли дуже добре. Прекрасно, що поруч зі мною Тайсон і Фред, а також Коста, Фернандіньо і Вілліан, які раніше виступали за Шахтар. Професор Тіте і його помічники привітали мене, висловили довіру і дозволили почуватися, як удома", - розповів Ісмаїлі.
Для 28-річного захисника це дебютний виклик у збірну Бразилії.
Нагадаємо, що іншому футболісту Шахтаря у збірній Бразилії дістався номер Неймара.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій