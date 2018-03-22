Ісмаїлі: Тренери збірної Бразилії дозволили почуватися, як удома

Ісмаїлі / footboom

Захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі радий виклику до національної збірної Бразилії.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

"Я дуже радий цій можливості. Кожен із нас дійсно горить бажанням захищати кольори своєї країни. Зараз моя мрія здійснюється, і я хочу по максимуму використовувати момент, який переживаю", - сказав бразилець.

"Прийняли дуже добре. Прекрасно, що поруч зі мною Тайсон і Фред, а також Коста, Фернандіньо і Вілліан, які раніше виступали за Шахтар. Професор Тіте і його помічники привітали мене, висловили довіру і дозволили почуватися, як удома", - розповів Ісмаїлі.

Для 28-річного захисника це дебютний виклик у збірну Бразилії.

Нагадаємо, що іншому футболісту Шахтаря у збірній Бразилії дістався номер Неймара.