СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
227 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 14:55
Російський мільярдер може придбати Мілан
|Алішер Усманов
Російський мільярдер Алішер Усманов розглядає можливість купівлі італійського Мілана.
Про це повідомляє Football Italia.
Наразі італійський клуб належить китайському бізнесмену Юнхун Лі, однак той зіткнувся з низкою фінансових проблем.
За інформацією видання, Усманов має тісні зв'язки з холдинговою компанією Elliott Management, якій нинішній китайський власник россонері винен 303 млн євро. Повідомляється, що росіянин має намір втрутитися в боргові зобов'язання Юнхун Лі і викупити клуб.
Зазначимо, що Усманову належить 30% акцій лондонського Арсенала.
Раніше була інформація, що Усманов збирався повністю викупити лондонський Арсенал.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій