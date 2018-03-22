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22.03.2018  14:55

Російський мільярдер може придбати Мілан

Алішер Усманов

Російський мільярдер Алішер Усманов розглядає можливість купівлі італійського Мілана.

Про це повідомляє Football Italia.

Наразі італійський клуб належить китайському бізнесмену Юнхун Лі, однак той зіткнувся з низкою фінансових проблем.

За інформацією видання, Усманов має тісні зв'язки з холдинговою компанією Elliott Management, якій нинішній китайський власник россонері винен 303 млн євро. Повідомляється, що росіянин має намір втрутитися в боргові зобов'язання Юнхун Лі і викупити клуб.

Зазначимо, що Усманову належить 30% акцій лондонського Арсенала.

Раніше була інформація, що Усманов збирався повністю викупити лондонський Арсенал.





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