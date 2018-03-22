Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
118 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
22.03.2018  15:18

Піке: Я створив чат для гравців збірної Іспанії, де ми пишемо всіляке лайно про Реал і Барселону

Жерар Піке

Захисник іспанської Барселони розповів, які теми найчастіше порушуються в його месенджерах на телефоні.

Про це повідомляє theplayerstribune.com.

"Розповім один невеликий інсайд. Усі знають, що футболісти переписуються в загальних чатах у WhatsApp. У мене є один для друзів, інший - з одноклубниками по Барселоні.

Але у мене є улюблений чат, яким я вас здивую. Коли відставання Барселони від Реала було 8-9 очок, я створив чат з деякими гравцями збірної Іспанії, які грають у Барсі й Мадриді.

Якщо ви будете читати медіа, ви подумаєте, що ми один одного ненавидимо. Але, насправді, ми досить непогано ладнаємо. Ми листуємося, сперечаємося про тактику, футбольну філософію та книгах, які читаємо.

Та ні, я жартую, звичайно! Усе що ми робимо - це пишемо один одному лайно про Реал і Барселону! Це найкраще, що може бути. Ми як маленькі діти. І зараз для мене це смішніше за все, тому що наш відрив від Реала - 15 очок. Я став дуже креативним у своїх відповідях.

У минулому сезоні, коли хлопці з Реала всюди перемагали, вони комфортно почувалися. Вони постійно говорили мені всіляку хрінь, як тільки мене бачили. Вони посміхалися, грали м'язами як "Скеля", говорили Hala Madrid! І постили емодзі кубків.

У цьому сезоні настрій інший. Вони пишуть в інстаграмі: 3 очки, працюємо далі. Я пишу їм у WhatsApp: "Хлопці, що такі серйозні?" Обов'язково додаю емодзі, який сміється до сліз. Я навіть придумав чату особливу назву: "Вітаю!", - цитує Піке Трибуна.

Нагадаємо, що Піке відсвяткував перемогу над Реалом вином за 5300 євро. ФОТО.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
16:15
Футбол. Екс-тренер Чорноморця отримав у розпорядження Алєксандра Глєба
15:53
Футбол. Бурда: Хочу, щоб слова Ріанчо стали реальністю
15:37
Бокс. Лінарес залишився без тренера перед боєм із Ломаченком
15:18
Футбол. Піке: Я створив чат для гравців збірної Іспанії, де ми пишемо всіляке лайно про Реал і Барселону
14:55
Футбол. Російський мільярдер може придбати Мілан
14:39
Бокс. Кривдник Кличка отримає 500 млн доларів за підписання безпрецедентного контракту
14:20
Біатлон. Норвезький біалоніст Йоганнес Бьо збирається влаштувати грандіозну вечірку в Росії
13:58
Футбол. Ісмаїлі: Тренери збірної Бразилії дозволили почуватися, як удома
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!