Піке: Я створив чат для гравців збірної Іспанії, де ми пишемо всіляке лайно про Реал і Барселону

Жерар Піке

Захисник іспанської Барселони розповів, які теми найчастіше порушуються в його месенджерах на телефоні.

Про це повідомляє theplayerstribune.com.

"Розповім один невеликий інсайд. Усі знають, що футболісти переписуються в загальних чатах у WhatsApp. У мене є один для друзів, інший - з одноклубниками по Барселоні.

Але у мене є улюблений чат, яким я вас здивую. Коли відставання Барселони від Реала було 8-9 очок, я створив чат з деякими гравцями збірної Іспанії, які грають у Барсі й Мадриді.

Якщо ви будете читати медіа, ви подумаєте, що ми один одного ненавидимо. Але, насправді, ми досить непогано ладнаємо. Ми листуємося, сперечаємося про тактику, футбольну філософію та книгах, які читаємо.

Та ні, я жартую, звичайно! Усе що ми робимо - це пишемо один одному лайно про Реал і Барселону! Це найкраще, що може бути. Ми як маленькі діти. І зараз для мене це смішніше за все, тому що наш відрив від Реала - 15 очок. Я став дуже креативним у своїх відповідях.

У минулому сезоні, коли хлопці з Реала всюди перемагали, вони комфортно почувалися. Вони постійно говорили мені всіляку хрінь, як тільки мене бачили. Вони посміхалися, грали м'язами як "Скеля", говорили Hala Madrid! І постили емодзі кубків.

У цьому сезоні настрій інший. Вони пишуть в інстаграмі: 3 очки, працюємо далі. Я пишу їм у WhatsApp: "Хлопці, що такі серйозні?" Обов'язково додаю емодзі, який сміється до сліз. Я навіть придумав чату особливу назву: "Вітаю!", - цитує Піке Трибуна.

Нагадаємо, що Піке відсвяткував перемогу над Реалом вином за 5300 євро. ФОТО.