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299 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 16:15
Екс-тренер Чорноморця отримав у розпорядження Алєксандра Глєба
|Алєксандр Глєб
Півзахисник Алєксандр Глєб учетверте за свою кар'єру приєднався до білоруського БАТЕ, який очолює екс-наставник Чорноморця Олег Дулуб.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Раніше Глеб виступав за Барселону, Арсенал Штутгарт та інші європейські клуби, а також за БАТЕ в сезонах 1999/00, 2012/13, 2015, 2016.
Зазначимо, що Глєб - єдиний білоруський футболіст, який зіграв більше 100 матчів у єврокубках (102).
Нагадаємо, що в грудні Дулуб розповів, чому Глєб не перейшов до Чорноморця.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій