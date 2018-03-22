Екс-тренер Чорноморця отримав у розпорядження Алєксандра Глєба

Алєксандр Глєб

Півзахисник Алєксандр Глєб учетверте за свою кар'єру приєднався до білоруського БАТЕ, який очолює екс-наставник Чорноморця Олег Дулуб.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Раніше Глеб виступав за Барселону, Арсенал Штутгарт та інші європейські клуби, а також за БАТЕ в сезонах 1999/00, 2012/13, 2015, 2016.

Зазначимо, що Глєб - єдиний білоруський футболіст, який зіграв більше 100 матчів у єврокубках (102).

Нагадаємо, що в грудні Дулуб розповів, чому Глєб не перейшов до Чорноморця.