Ібрагімович цього тижня перейде з Манчестер Юнайтед в клуб МЛС

Златан Ібрагімович

Нападник МЮ Златан Ібрагімович найближчим часом стане гравцем футбольного клубу зі США

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією видання, 36-річний швед підпише контракт із Лос-Анджелес Гелексі.

Головний тренер Манчестера Жозе Моуріньо погодився відпустити Ібрагімовича.

Нагадаємо, що Златан міг опинитися в американській лізі ще влітку, проте тоді він підписав новий контракт із червоними дияволами.