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232 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 16:35
Ібрагімович цього тижня перейде з Манчестер Юнайтед в клуб МЛС
|Златан Ібрагімович
Нападник МЮ Златан Ібрагімович найближчим часом стане гравцем футбольного клубу зі США
Про це повідомляє ESPN.
За інформацією видання, 36-річний швед підпише контракт із Лос-Анджелес Гелексі.
Головний тренер Манчестера Жозе Моуріньо погодився відпустити Ібрагімовича.
Нагадаємо, що Златан міг опинитися в американській лізі ще влітку, проте тоді він підписав новий контракт із червоними дияволами.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій