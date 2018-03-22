Зінченко: Коли не можеш у Європі зв'язати два слова - це важко

Олександр Зінченко / Футбол 24

Інша мова закордоном - найбільша перешкода для українських футболістів потрапити туди.

Про це розповів захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

"Чому Гвардіола геній? Наприклад, грали матч, коли було страшно холодно. Після розминки ми зібралися в роздягальні, підійшли всі поближче один до одного і Гвардіола каже: "Розумію, що холодно і важко. Поле не дозволяє грати в наш футбол. Але вам вирішувати, чи грати нам сьогодні отак", – і проводить долонею по руці вверх, – "Чи отак", – проводить долонею вниз. Дивлюся – всі рукавиці і шапки викинули. Це одна фраза. Вміє він мотивувати", - сказав гравець.

"Мова – найбільша перешкода для українських футболістів. Тому ми не їдемо до Європи. Коли володієш мовою, то можеш поговорити з партнерами по команді, пожартувати з ними. Це підносить твій настрій", - акцентує футболіст.

"Коли не можеш зв’язати два слова, постійно сидиш у собі чи в телефоні, опускаєш голову і робиш вигляд, що розумієш, а насправді не розумієш нікого, то це важко. Тим більше, коли ти один без сім’ї", - цитує Зінченка Футбол 24.

Нагадаємо, що в збірній Зінченко готовий грати на тій позиції, де його бачить Шевченко.