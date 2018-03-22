Олександрія запропонувала на пост президента УПЛ швейцарського фахівця. ДОКУМЕНТ

Томас Грімм

Полтавська Олександрія запропонувала на пост очільниа УПЛ кандидатуру екс-голови швейцарської ліги Томаса Грімма.

Про це повідомляє Трибуна.

Це означає, що Грімм може брати участь у виборах президента УПЛ, які відбудуться 6 квітня.

Нагадаємо, що можливим кандидатом джерела називають також англійця Джо Палмера, керівника клубу першої англійської ліги ФК Вімблдон, який у минулому обіймав посаду директора зі стратегії ФК Шахтар.