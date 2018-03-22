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77 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 17:38
Олександрія запропонувала на пост президента УПЛ швейцарського фахівця. ДОКУМЕНТ
|Томас Грімм
Полтавська Олександрія запропонувала на пост очільниа УПЛ кандидатуру екс-голови швейцарської ліги Томаса Грімма.
Про це повідомляє Трибуна.
Це означає, що Грімм може брати участь у виборах президента УПЛ, які відбудуться 6 квітня.
Нагадаємо, що можливим кандидатом джерела називають також англійця Джо Палмера, керівника клубу першої англійської ліги ФК Вімблдон, який у минулому обіймав посаду директора зі стратегії ФК Шахтар.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій