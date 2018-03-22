Яремчук: У Бельгії виклик до збірної - це дуже престижно
|Роман Яремчук / footboom
Більгійські клуби з повагою ставляться до футболістів, яких викликають до збірних.
Про це розповів новобранець збірної України Роман Яремчук.
"Зізнаюся, їхав до збірної з трохи негативними відчуттями, оскільки отримав травму. Позитив полягав тільки в поїздці в збірну, я був дуже щасливий. Але від такого ніхто не застрахований. Я повинен бути професіоналом: приїхати, пройти обстеження, поговорити з наставниками. Ніяких проблем це не склало", - сказав гравець.
"Насправді, це дуже престижно. У Бельгії, коли ти їдеш до розташування збірної, це дуже цінують. Мене всі в клубі привітали, навіть уболівальники. Зізнаюся, було дуже приємно. У нас у команді вже є шість збірників", - цитує Яремчука footboom.
Нагадаємо, що Яремчук залишив розташування збірної.
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