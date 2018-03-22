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22.03.2018  18:15

Караваєв: Очікую якісної гри у виконанні збірної України

Олександр Караваєв / Команда №1

Півзахисник Зорі Олександр Караваєв очікує хороших матчів України проти Саудівської Аравії та Японії.

Про це повідомляє Команда №1.

"Ігрову практику ми отримуємо вже майже півтора місяця. Зоря, вважаю, непогано виступає, піднялася на третє місце, тому позитивних емоцій вистачає, а вони допомагають швидше набирати форму", - розповів гравець.

"Андрій Миколайович мені вже неодноразово говорив, що бачить мене на позиції правого захисника. Тим більше до такої роботи мені не звикати. Але взагалі готовий виконувати будь-які вимоги наставника, якщо він довірить мені місце в складі", - зізнався Караваєв.

"Чекаю якісної гри - перш за все, у виконанні збірної України. Саудівська Аравія і Японія з розряду тих, хто любить контролювати м'яч, хід гри. Не думаю, що суперники будуть закриватися. Обидва матчі повинні бути хорошої якості", - передбачає футболіст збірної.

Нагадаємо, що Шевченко ухвалює всі рішення, без його згоди нічого не робиться.





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