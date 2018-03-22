Молодіжна збірна України перемогла одноліток зі Словенії

Фото - ФФУ

Молодіжна збірна України (U-21) провела спаринг з молодіжкою Словенії (U-21).

Підопічні Олександра Головка здолали суперника з рахунком 2:3. Матч відбувся в межах підготовки до гри кваліфікації на Євро-2019 проти Англії, який відбудеться 27 березня.

Товариський матч

Айдовщина, Словенія

22 березня

Словенія (U-21) - Україна (U-21) 2:3 (1:1, 1:2)

Голи: 0:1 - 26 Біленький, 1:1 - 45 Тучич, 1:2 - 59 Зотько, 1:3 - 79 Довбик, 2:3 - 82 Крамарич

Україна: Безрук - Кірюханцев (Третьяков 46), Біленький (Довбик 46), Швед (Гуцуляк 46), Зотько, Зубков, Піхаленок, Вакулко (Цимбалюк 71), Луньов (Лучкевич 46), Чеберко (Кравець 60), Лукьянчук

Попередження: Зотько 81

Нагадаємо, що на думку Лучкевича, Україна має помститися Англії за домашню поразку.