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303 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 18:32
Молодіжна збірна України перемогла одноліток зі Словенії
|Фото - ФФУ
Молодіжна збірна України (U-21) провела спаринг з молодіжкою Словенії (U-21).
Підопічні Олександра Головка здолали суперника з рахунком 2:3. Матч відбувся в межах підготовки до гри кваліфікації на Євро-2019 проти Англії, який відбудеться 27 березня.
Товариський матч
Айдовщина, Словенія
22 березня
Словенія (U-21) - Україна (U-21) 2:3 (1:1, 1:2)
Голи: 0:1 - 26 Біленький, 1:1 - 45 Тучич, 1:2 - 59 Зотько, 1:3 - 79 Довбик, 2:3 - 82 Крамарич
Україна: Безрук - Кірюханцев (Третьяков 46), Біленький (Довбик 46), Швед (Гуцуляк 46), Зотько, Зубков, Піхаленок, Вакулко (Цимбалюк 71), Луньов (Лучкевич 46), Чеберко (Кравець 60), Лукьянчук
Попередження: Зотько 81
Нагадаємо, що на думку Лучкевича, Україна має помститися Англії за домашню поразку.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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