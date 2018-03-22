Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
218 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
22.03.2018  19:39

Суперник збірної України по Лізі націй вийшов у фінал Кубку короля Таїланду

 Словаччина перемогла ОАЕ/СФЗ

22 березня збірна Словаччини обіграла ОАЕ 2:1 на Кубку короля Таїланду. 

Матч проходив у рамках півфінальної зустрічі. 

Цікаво, що підопічні Яна Козака забили два голи наприкінці першого тайму.

Словаки у вирішальному поєдинку турніру зустрінуться із господарями, які у своєму півфіналі здолали у серії післяматчевих пенальті Габон 4:2. 

Кубок короля Таїланду

1/2 фіналу

22 березня

Словаччина - ОАЕ - 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 42 Руснак, 2:0 - 45 Дюріш, 2:1 - 73 Халіл. 

Таїланд - Габон - 0:0 (0:0, 0:0), пен. 4:2

Нагадаємо, що збірна України зіграє проти Словаччини у Лізі націй УЄФА. Перша зустріч команд відбудеться 9 вересня на полі української команди. Зазначимо, що гра Україна - Словаччина пройде без глядачів.

Також стало відомо, що з іншим суперником по турніру - Чехією українці зустрінуться у Харкові в жовтні.





Читай також
Футболісти Словаччини назвали причини програшу збірній України
Гравець збірної України: Матч із Словаччиною показав, що ми на правильному шляху
Андрієвський: Матч проти Словаччини запам'ятаю на все життя
Стало відомо, який канал показуватиме матчі збірної України у Лізі націй та Євро-2020
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
23:23
Фігурне катання. Після тріумфу в Пхенчхані екс-українка взяла титул ще й на чемпіонаті світу
22:57
Футбол. Бейл побив рекорд знаменитого гравця Ліверпуля. ВІДЕО
22:42
Бокс. Ломаченко: Гвоздик не любить показувати свої емоції
22:23
Фігурне катання. Українець не потрапив у фінал на чемпіонаті світу
21:59
Футбол. Ібрагімович емоційно прокоментував завершення виступів за МЮ
21:45
Футбол. Стало відомо, хто розсудить товариську зустріч збірної України із Японією
21:30
Футбол. Екс-українець про своє польське громадянство: Назад шляху немає. В Україні мене вважають зрадником
21:14
Теніс. Світоліна - Осака: букмекери дали прогноз на матч супертурніру в Маямі
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!