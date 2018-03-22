Суперник збірної України по Лізі націй вийшов у фінал Кубку короля Таїланду

Словаччина перемогла ОАЕ/СФЗ

22 березня збірна Словаччини обіграла ОАЕ 2:1 на Кубку короля Таїланду.

Матч проходив у рамках півфінальної зустрічі.

Цікаво, що підопічні Яна Козака забили два голи наприкінці першого тайму.

Словаки у вирішальному поєдинку турніру зустрінуться із господарями, які у своєму півфіналі здолали у серії післяматчевих пенальті Габон 4:2.

Кубок короля Таїланду

1/2 фіналу

22 березня

Словаччина - ОАЕ - 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 42 Руснак, 2:0 - 45 Дюріш, 2:1 - 73 Халіл.

Таїланд - Габон - 0:0 (0:0, 0:0), пен. 4:2

Нагадаємо, що збірна України зіграє проти Словаччини у Лізі націй УЄФА. Перша зустріч команд відбудеться 9 вересня на полі української команди. Зазначимо, що гра Україна - Словаччина пройде без глядачів.

Також стало відомо, що з іншим суперником по турніру - Чехією українці зустрінуться у Харкові в жовтні.