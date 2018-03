Стало відомо про завершення ери Ібрагімовича у ще одному клубі

Нападник Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімович розірвав контракт із клубом.

Про це повідомив офіційний сайт червоних дияволів.

Додамо, що трудова угода шведа із МЮ мала завершитися наприкінці нинішнього сезону.

"Кожен хотів би подякувату Златану за його внесок в команду з моменту приходу. Бажаємо усього найкращого в майбутньому, - йдеться в повідомленні.

Ібрагімович перейшов в МЮ влітку 2016 року. На його рахунку 29 м'ячів в 53 іграх за клуб у всіх турнірах. Разом з манкуніанцями він завоював Суперкубок Англії 2016, виграв Лігу Європи 2016/17 і Кубок Англійської ліги 2016/17.

#MUFC has agreed to the termination of Zlatan Ibrahimovic’s contract with immediate effect.



Club statement: https://t.co/F0vdXLBPFA pic.twitter.com/ISJVCCjYre