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22.03.2018  19:59

Стало відомо про завершення ери Ібрагімовича у ще одному клубі

 Златан Ібрагімович/МЮ

Нападник Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімович розірвав контракт із клубом. 

Про це повідомив офіційний сайт червоних дияволів. 

Додамо, що трудова угода шведа із МЮ мала завершитися наприкінці нинішнього сезону. 

"Кожен хотів би подякувату Златану за його внесок в команду з моменту приходу. Бажаємо усього найкращого в майбутньому, - йдеться в повідомленні.

Ібрагімович перейшов в МЮ влітку 2016 року. На його рахунку 29 м'ячів в 53 іграх за клуб у всіх турнірах. Разом з манкуніанцями він завоював Суперкубок Англії 2016, виграв Лігу Європи 2016/17 і Кубок Англійської ліги 2016/17. 

Раніше було повідомлення, що 36-річний швед підпише контракт із клубом МЛС

Нагадаємо, що Златан міг опинитися в американській лізі ще влітку, проте тоді він підписав новий контракт із червоними дияволами. 

Зазначимо, що до МЮ Ібра виступав за Мальме, Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, Мілан та ПСЖ. Саме за паризький клуб він провів найбільше матчів - 122. 





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