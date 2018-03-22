Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
306 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
22.03.2018  20:22

Збірна України (U-16) розгромила Грузію у товариському матчі

 Фото ФФУ

Юнацька збірна України (вік гравців до 16 років) здобула розгромну перемогу над Грузією у товариському матчі. 

Завдяки дублю хавбека Шахтарявла Георгія Судакова та влучному пострілу динамівця Владислава Ваната підопічні Володимира Єзерського перемогли 3:0. 

24 березня українці проведуть ще одну зустріч із грузинами. 

Товариський матч

Юнацькі збірні (U-16)

Тбілісі, Грузія

22 березня

Грузія - Україна - 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - Судаков, 0:2 - 64 Судаков, 0:3 - 80+4 Ванат.

Україна: Турбаєвський, Кузик (Емере, 54), Вівчаренко, Забарний (Гук, 72), Скорко (Егбуджуо, 62), Кобилянський (Кулалаєв, 77), Глушач (Рибчинський, 54), В'юнник (Гончарук, 64), Ісадченко (Бражко, 54), Судаков (Гладковський, 64), Ванат.

Зазначимо, що ці матчі було зіграно у рамках підготовки до кваліфікації Євро-2019. Цей турнір розпочнеться у жовтні - суперниками українців будуть збірні Боснії, Ісландії та Гібралтару. 





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
23:23
Фігурне катання. Після тріумфу в Пхенчхані екс-українка взяла титул ще й на чемпіонаті світу
22:57
Футбол. Бейл побив рекорд знаменитого гравця Ліверпуля. ВІДЕО
22:42
Бокс. Ломаченко: Гвоздик не любить показувати свої емоції
22:23
Фігурне катання. Українець не потрапив у фінал на чемпіонаті світу
21:59
Футбол. Ібрагімович емоційно прокоментував завершення виступів за МЮ
21:45
Футбол. Стало відомо, хто розсудить товариську зустріч збірної України із Японією
21:30
Футбол. Екс-українець про своє польське громадянство: Назад шляху немає. В Україні мене вважають зрадником
21:14
Теніс. Світоліна - Осака: букмекери дали прогноз на матч супертурніру в Маямі
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!