Збірна України (U-16) розгромила Грузію у товариському матчі

Фото ФФУ

Юнацька збірна України (вік гравців до 16 років) здобула розгромну перемогу над Грузією у товариському матчі.

Завдяки дублю хавбека Шахтарявла Георгія Судакова та влучному пострілу динамівця Владислава Ваната підопічні Володимира Єзерського перемогли 3:0.

24 березня українці проведуть ще одну зустріч із грузинами.

Товариський матч

Юнацькі збірні (U-16)

Тбілісі, Грузія

22 березня

Грузія - Україна - 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - Судаков, 0:2 - 64 Судаков, 0:3 - 80+4 Ванат.

Україна: Турбаєвський, Кузик (Емере, 54), Вівчаренко, Забарний (Гук, 72), Скорко (Егбуджуо, 62), Кобилянський (Кулалаєв, 77), Глушач (Рибчинський, 54), В'юнник (Гончарук, 64), Ісадченко (Бражко, 54), Судаков (Гладковський, 64), Ванат.

Зазначимо, що ці матчі було зіграно у рамках підготовки до кваліфікації Євро-2019. Цей турнір розпочнеться у жовтні - суперниками українців будуть збірні Боснії, Ісландії та Гібралтару.