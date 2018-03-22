Хорватський президент Арсенала розповів про амбіційні плани клубу з Києва
|Перед Арсеналом стоїть завдання виграти Першу лігу та закріпитися у Прем'єр-лізі
Арсенал-Київ буде робити все можливе, щоб закріпитися у Прем'єр-лізі у наступному сезоні, а також буде розширювати клубну інфраструктуру.
Про це заявив президент клубу Івіца Пірич.
Вірю, що Арсенал вийде у Прем'єр-лігу. Проте на наступний сезон найголовніше завдання - це стабілізація клубу, футбольна академія, ну і покращення рівню футболу", - заявив Пірич.
"Якщо у нас буде шанс зайняти високе місце в УПЛ в наступному сезоні, ми будемо за нього триматися і руками, і ногами. Я в клуб не прийшов на екскурсію, у нас є план і ми намагаємося кожен день його вдосконалювати. Будемо додавати футболістів з Європи і з Балкан, для цього у нас буде спеціальна людина", - цитує керманича Арсенала СпортАрена.
Нагадаємо, у середині лютого Пірич придбав 50 відсотків акцій Арсенала.
Також повідомлялося, що у рамках 23-го туру чемпіонату Першої ліги Арсенал переміг ФК Полтава.
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