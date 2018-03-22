Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
253 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
22.03.2018  20:45

Хорватський президент Арсенала розповів про амбіційні плани клубу з Києва

 Перед Арсеналом стоїть завдання виграти Першу лігу та закріпитися у Прем'єр-лізі

Арсенал-Київ буде робити все можливе, щоб закріпитися у Прем'єр-лізі у наступному сезоні, а також буде розширювати клубну інфраструктуру.

Про це заявив президент клубу Івіца Пірич. 

Вірю, що Арсенал вийде у Прем'єр-лігу. Проте на наступний сезон найголовніше завдання - це стабілізація клубу, футбольна академія, ну і покращення рівню футболу", - заявив Пірич.

"Якщо у нас буде шанс зайняти високе місце в УПЛ в наступному сезоні, ми будемо за нього триматися і руками, і ногами. Я в клуб не прийшов на екскурсію, у нас є план і ми намагаємося кожен день його вдосконалювати. Будемо додавати футболістів з Європи і з Балкан, для цього у нас буде спеціальна людина", - цитує керманича Арсенала СпортАрена.

Нагадаємо, у середині лютого Пірич придбав 50 відсотків акцій Арсенала.

Також повідомлялося, що у рамках 23-го туру чемпіонату Першої ліги Арсенал переміг ФК Полтава.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
22:57
Футбол. Бейл побив рекорд знаменитого гравця Ліверпуля. ВІДЕО
22:42
Бокс. Ломаченко: Гвоздик не любить показувати свої емоції
22:23
Фігурне катання. Українець не потрапив у фінал на чемпіонаті світу
21:59
Футбол. Ібрагімович емоційно прокоментував завершення виступів за МЮ
21:45
Футбол. Стало відомо, хто розсудить товариську зустріч збірної України із Японією
21:30
Футбол. Екс-українець про своє польське громадянство: Назад шляху немає. В Україні мене вважають зрадником
21:14
Теніс. Світоліна - Осака: букмекери дали прогноз на матч супертурніру в Маямі
20:45
Футбол. Хорватський президент Арсенала розповів про амбіційні плани клубу з Києва
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!