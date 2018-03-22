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22.03.2018  21:30

Екс-українець про своє польське громадянство: Назад шляху немає. В Україні мене вважають зрадником

 Тарас Романчук/przegladsportowy.pl

Хавбек польської Ягеллонії Тарас Романчук не хоче повертатися в Україну через негативне ставлення з боку вболівальників.

Про це футболіст, який отримав виклик у збірну Польщу, розповів в інтерв'ю місцевим ЗМІ. 

"Не знаю, де б зараз був, якби пару років тому отримав шанс в Україні. Але зараз повернення до цього вже немає. Зараз усі мої думки тільки про Польщу і Ягеллонію ", - зазначив футболіст, який грає у Польщі з 2013 року.

"До того ж, в Україні мене дуже часто виставляють в негативному світлі. Окремі люди кажуть, що я - зрадник. Але я тільки зробив вибір, а два громадянства мати не міг згідно з українським законодавством. Але багато хто бере те, що я сказав польським ЗМІ, змінюють кілька слів і отримують зовсім інший текст. Коли я був на зборах в Туреччині, я дав інтерв'ю щодо зміни громадянства. Ця заява відразу з'явилося на багатьох українських сайтах з зміненими акцентами", - цитує Романчука СпортАрена.

26-річний Тарас Романчук в поточному сезоні зіграв за Ягеллонію 30 матчів (5 голів, 3 гольові передачі) у всіх турнірах.

Раніше Романчук розповів про те, як він хотів стати гравцем збірної Польщи.

 





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